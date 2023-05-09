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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يُكرم القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى

وزير العدل
وزير العدل

كرّم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، العشرة الأوائل من القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية، بديوان عام وزارة العدل. 

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن رسالة القضاء السامية في تحقيق العدل ودوره في صون المُجتمع والحفاظ على قيمه وحماية حقوق أبنائه يتطلب من القائمين عليه مواصلة طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على أداء العمل بكل دقة. 

وأضاف  وزير العدل  حرص الوزارة على الاحتفاء بالقاضيات الأوائل في دورة التكوين الأساسي تحفيزاً على مواصلة الجهد والاستمرار على ذات العهد من التميز والتفوق.

وشدد في  كلمته على إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور المرأة المصرية البارز في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، وحرصها على ترسيخ الاستحقاقات الدستورية لها وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجال سواء بسواء، كما دعا القاضيات إلى التمسك بالقيم القضائية الرفيعة، والأقبال على العمل والتعاون مع الزملاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على توفير كافة أوجه الرعاية لهن لتحسين بيئة العمل، وصقل القدرات، وتنمية المهارات. 

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للقاضيات الأوائل، متمنياً لهن التوفيق والثبات والسداد على منصة القضاء.

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