المظاليم… المنصورة يحفز لاعبيه قبل مواجهة شبين

خاطب ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة محمد البسيونى لعمل مكافات مجزية لتحفيز اللاعيبن قبل مواجهه جمهوريه شبين .



وطالب الكنانى أيضا بمؤازرة جماهير المنصورة للوقوف خلف الفريق في المواجهه المرتقبة بالجولة الخامسة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة بحرى .



ويذكر أن قد حقق فريق المنصورة الفوز بالجولة الماضية أمام فريق المصرى للسلوم بثنائية .



ويحتل فريق المنصورة الثامن برصيد ٣٤ نقطة ،جمعهم من ٢٤ جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة بحرى .



وعد محمد البسيونى رئيس نادى المنصورة لاعبيه بمكافآت مجزية من أجل تخطى عقبة جمهورية شبين في المباراة المقررة بينهما الأربعاء المقبل بإستاد المنصورة ضمن فاعليات الجولة الـ25 لمسابقة القسم الثانى .

كما طلب ياسر الكنانى المدير الفني للفريق بمؤازرة جماهيرية كبيرة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والتي تعيد زعيم الدقهلية للمنافسة على المركز السادس. بجدول الدورى والذى يتيح لصاحبه الدخول في دورة ثلاثية للعب بدورى المحترفين في الموسم المقبل .

وحقق المنصورة فوزا غاليا المباراة الماضية على المصرى بالسلوم بهدفين مقابل هدف دفعت الفريق للمركز الثامن برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن كفر الشيخ صاحب المركز السادس .

يأمل ياسر الكنانى في استثمار الحالة المعنوية للاعبيه من أجل خطف نقاط شبين والتي يعلم أنها ستكون طوق النجاة بالنسبة له طبقا للإتفاق الذى أبرمه مع مجلس الإدارة منذ قدومه ببقاء المنصورة بدورى المحترفين .