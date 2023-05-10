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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تويتر يهدد متابعيه.. حذف حسابات هذه الفئة.. تفاصيل

صدى البلد

باتت البيانات والرسائل الخاصة بنا على "تويتر" ملكا للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار، الأمر الذي جعل كثيرين يتساءلون عن مصير تلك المعلومات وكيفية معالجتها واستعمالها في المستقبل، وتدريجيا عقب قرار استحواذه على المغرد أصدر قرارات اعتبرها البعض تعسفية حسب وجهة نظرهم بعد رفع علامة التوثيق الزرقاء مقابل مبلغ مالي كبير وهو ما أثار استياء أغلب رواد تويتر.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات، مشيراً إلى أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين، وفق "رويترز".

 

وحسب سياسة "تويتر" يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً لتجنب الحذف نهائياً لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

 

وهدد ماسك، في وقت سابق الشهر الماضي، بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجاً على علامة لتويتر أشارت ضمناً إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

 

وحذفت "تويتر" الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون، لأنهم لم يدفعوا لقاء خدمة الاشتراك الشهرية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

 

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي

وألغى موقع تويتر، 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة الإلكترونية واسعة الانتشار.

كان ماسك قد قال في وقت سابق إن تويتر شهدت "انخفاضا هائلا في الإيرادات" بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلان ولازالت مخاوف تويتر بعد استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مقابل 44 مليار دولار أميركي تشكل 

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات، مشيراً إلى أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين، وفق "رويترز".

 

وحسب سياسة "تويتر" يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً لتجنب الحذف نهائياً لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

 

وهدد ماسك، في وقت سابق الشهر الماضي، بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجاً على علامة لتويتر أشارت ضمناً إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

 

وحذفت "تويتر" الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون، لأنهم لم يدفعوا لقاء خدمة الاشتراك الشهرية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

 

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي

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