أبو العينين ينعى محمود بكري: مسيرته الصحفية والنيابية ستظل خالدة في الوجدان

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيدٍ من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال “أبو العينين”، إن النائب محمود بكري كان واحدًا من أبرز العقول المُستنيرة والرموز الوطنية الخالصة التي أنارت الرأي العام المصري بكثير من مبادئ الوعي وأسس الانتماء الحقيقي للوطن، من خلال عمله الصحفي والنيابي على السواء.

وأضاف “أبو العينين”، أن الصحافة المصرية والحياة النيابية فقدت قيمة كبيرة، لكن مسيرة الراحل ستظل خالدة في الوجدان بما قدّمه للوطن ولصعيد مصر الذي كان رمزًا مُشرّفًا له طوال حياته.

وتقدّم النائب محمد أبو العينين بالعزاء، للنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في وفاة شقيقه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".