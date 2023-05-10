أحمد صبري ناعيًا محمود بكري: ترك إرثًا من المحبة وتاريخًا من الوطنية سيتذكره به الجميع

خلال مسيرته الصحفية والنيابية

نعى الكاتب الصحفي، أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال “صبري”: إننا فقدنا قامة صحفية كبيرة، وقلمًا وطنيًا حُرًا لطالما أثرى الصحافة المصرية وأنار الوعي الجمعي بكتاباته التي وثقتها صفحات جريدة الأسبوع.

وأضاف “صبري” خلال نعيه، أن النائب الراحل محمود بكري، ترك إرثًا من المحبة وتاريخًا من الوطنية والانتماء سيتذكره به الجميع، من خلال مسيرته الصحفية والنيابية.

وتقدّم أحمد صبري بالعزاء، للنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في وفاة شقيقه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".