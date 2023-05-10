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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدمه كتير.. حافظ على عينيك وفعل الوضع المظلم على واتساب

الوضع المظلم على
الوضع المظلم على واتساب

يدعم تطبيق واتساب WhatsApp الوضع المظلم، حيث يغير الوضع واجهة واتساب إلى خلفية سوداء بنص رمادي وأبيض وأزرق ، مقارنة بخلفية بيضاء بنص رمادي وأسود وأزرق، حيث يوفر الوضع الداكن توهجًا أقل ، مما يجعله أسهل للعينين في ظروف الإضاءة المنخفضة كما يستخدم أيضًا طاقة أقل. 

 

وذكر موقع Pocket-lint الخطوات التي يمكن من خلالها تفعيل الوضع المظلم في تطبيق واتساب WhatsApp على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك واتساب ويب على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.  

كيفية تشغيل الوضع المظلم في واتساب لهواتف آيفون 


لنظام التشغيل iOS 14 والأنظمة الأحدث ، لتشغيل الوضع المظلم في واتساب لهواتف آيفون ، يمكنك فتح واتساب WhatsApp ثم الدخول على الإعدادات ثم الدردشة ثم  السمة ثم الظلام.

 

وإذا كان هاتف آيفون الخاص بك والذي يعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث من iOS ، فسيبدأ الوضع المظلم من إعدادات الهاتف بدلاً من إعدادات واتساب. لتمكينه ، اتبع الخطوات التالية:

 

  • افتح الإعدادات على هاتف آيفون الخاص بك
    اضغط على "العرض والسطوع"
    اضغط على "الوضع المظلم "
    يمكنك أيضًا اختيار "تلقائي" والذي سيغير هاتفك تلقائيًا إلى الوضع المظلم عندما يحل المساء.
     

كيفية تشغيل الوضع المظلم في واتساب لهواتف أندرويد 

 

  • افتح تطبيق واتساب WhatsApp
    اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط
    أفتح الإعدادات'
    افتح "الدردشات"
    اختر نمطا'
    حدد "الوضع المظلم "
    أو يمكنك اختيار النظام الافتراضي ، والذي يستخدم إعدادات هاتفك .

 

كيفية تشغيل الوضع المظلم على واتساب ويب 


إذا كنت تستخدم واتساب ويب ، فيمكنك أيضًا استخدام الوضع المظلم، تمامًا كما هو الحال على هاتفك ، حيث يمكنك تشغيل الوضع المظلم على مستوى النظام على جهاز Mac أو كروم أو ويندوز .

لتشغيل الوضع المظلم لـ واتساب ويب:

توجه إلى https://web.whatsapp.com/
انقر فوق القائمة ثلاثية النقاط بالقرب من صورة ملفك الشخصي (وليس الصورة الموجودة في الدردشة)
انقر فوق الإعدادات
ابحث عن إعدادات السمة وانقر عليها
حدد إما الوضع المظلم أو النظام الافتراضي
انقر فوق موافق

واتساب WhatsApp الوضع المظلم ايفون واندرويد واتساب ويب

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