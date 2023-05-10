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رياضة

رحم الله الكاتب الصحفي المحترم..هاني حتحوت ينعى النائب محمود بكري عبر تويتر

صدى البلد

نعي الإعلامي هاني حتحوت الكاتب الصحفي والنائب محمود بكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب حتحوت: "رحم الله الكاتب الصحفي المحترم محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلحقنا به في الجنة. خالص العزاء للإعلامي مصطفى بكري في وفاة شقيقه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون"  صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

 

 

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. 

 

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الاعلامي هاني حتحوت الدكتور محمود بكرى

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