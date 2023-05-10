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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد: مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إثر إيقافه

مظاهرات مؤيدة لرئيس
مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إثر إيقافه.

ووفقا للتقرير، خرجت مظاهرات منددة بإيقاف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، وصبّ متظاهرون جام غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

 واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقا في اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما. 

مظاهرات مؤيدة رئيس الوزراء الباكستاني ا إسلام آباد عمران خان لاهور

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