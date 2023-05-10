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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب رحيل النائب محمود بكري.. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء

محمود بكري
محمود بكري

خيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي عقب الإعلان عن وفاة الكاتب الصحفي والنائب البرلماني محمود بكر، عضو مجلس الشيوخ، عقب صراع مع المرض.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أسم الكاتب الصحف “محمود بكري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر أسم “محمود بكري” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التغريدات ناعية رحيل النائب والكاتب الصحفي محمود بكري، كالاتي:

وفاة الصحفي محمود بكري 

وكان الكاتب الصحفي محمود بكري يعاني من أزمة صحية جعلته يلازم سرير المرض داخل مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوما، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء داخل مستشفى المعادي العسكري، الذي دخلها عقب تأخر حالته.

وجرى إدخال بكري إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري، حيث كان يعالج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي، قبل وفاته.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني، مصطفى بكري وفاة شقيقه قبل قليل قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".

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