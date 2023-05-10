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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. 6 مباريات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء مباريات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، على صالة النادي الأهلي.

ومباريات اليوم كالتالي:

- منافسات الرجال:

•    جي إس كي الكونغولي مع ريد ستار الإيفواري في الخامسة عصرا على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

•     الزمالك مع فانز الكاميروني في التاسعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل.


- منافسات السيدات
* فانز الكاميروني مع دي جي إس بي الكونغولي في الرابعة عصرا على صالة الشهداء.

•    مكنين التونسي مع سبورتنج في السادسة مساء على صالة الشهداء.

•    أوتوهو الكونغولي مع أول أغسطس الأنجولي في السابعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

•    هبيتات الإيفواري مع الأهلي في الثامنة مساء على صالة الشهداء.

وأقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد صالة النادي الأهلي جي إس كي الكونغولي ريد ستار الإيفوارى الكاميروني مع دي جي إس بي الكونغولي

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