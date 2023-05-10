عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: خطة للتكامل بين برامج كليات القطاع الطبي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية التي تخص كليات القطاع الطبي. 

ووجه السيد قنديل، خلال اجتماعه مع قيادات كليات "الطب والصيدلة والتمريض"، بعقد لجان مشتركة بين الثلاث كليات لوضع قواعد موحدة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين هذه الكليات وعمل مدرسة علمية وأبحاث مشتركة ومراكز بحثية مشتركة للعمل كنسيج واحد.

وشدد قنديل على ضرورة إعادة الهيكلة بتوظيف واحد للثلاث كليات ، كما شدد على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية، وتحدث عن قيمة الأستاذ الجامعي، وسبل تطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.
ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن لكل من طلاب الكليات الثلاثة دوره الواضح ولكل منهم احترامه على هذا الدور، وأنه يجب التكامل بين طلاب الثلاث الكليات، مؤكدا أهمية البحث العلمي لكي يخرج منتج يفيد المجتمع واحتياجات الدولة، من خلال تأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح السيد قنديل أنه يجب تقديم مقترحات لبرامج جديدة بينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع اهمية التدويل، مع الاهتمام بجذب الوافدين والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم.

وتابع أن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن ترسيخ قيم الطالب الذي يسعى للنهوض بمؤسسات الدولة.

احتياجات الدولة الاحتياجات البحث العلم الأستاذ الجامعي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

ترشيحاتنا

أيام قليلة .. استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه

التعاون الدولي تكشف تفاصيل الشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون في التنمية المستدامة

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

زيت وسكر ومكرونة.. زيادات جديدة في بطاقات التموين للمواطنين | تعرف عليها

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ