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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3.5 طن أرز و4.5 دقيق خلال حملة لضبط الأسواق بالقاهرة

صدى البلد

 قامت ادارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة بشن عدة حملات بأحياء مدينة نصر وحلوان والمطرية ومصر الجديدة والساحل والبساتين أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها من بينها 3.5 طن أرز و4.5 طن دقيق و75 كجم شيش طاووق و50 كجم شاورمة دجاج و550 كجم زبدة و420 كجم لحوم مجمدة و300 كجم رنجة و250 كجم ترمس و1260 زجاجة خل و270 زجاجة زيت طعام و150 علبة تونة و100 علبة لانشون دجاج و660 علبة كحك وبسكويت  ، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري.
كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب مصنع ملابس ومستلزمات طبية بحى حلوان لادارته بدون ترخيص ولحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون بيانات تجارية حيث تم التحفظ على 15000 جاون طبى و12500 افارول طبى و20000 ملاية طبية و20000 متر قماش للتصنيع،  وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع.

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