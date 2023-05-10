وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

وزير المالية خلال إلقاء البيان المالي بمجلس النواب:

التضخم العالمي أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين إلى 584 مليار جنيه

سعر الفائدة وصل لـ 18،75%، وهو ما أنعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين

بروتوكول بين الحكومة والمركزي للمحاسبات لتمكين الجهاز من الإطلاع على كل البيانات إلكترونيا

الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مواجهة وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التضخم العالمي أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم العالمي، اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضحم الداخلي.

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.

كما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات لتمكين الجهاز من الإطلاع على كل البيانات إلكترونيا.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022،: "ما بنخبيش حاجة عن الجهاز وبتوصله كل حاجة إلكترونيا".

وردا علي ما أثاره النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الأموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها، أكد الوزير أن أموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب".

وأضاف الوزير : "الأموال الموجود في هذا الحساب ماقدرش اصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وأنا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها ..وسيتم إرسال رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".