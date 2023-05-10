عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا رفيع المستوى من محكمة التمييز الأردنية

صدى البلد

استقبل  الأستاذ المستشارعادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، وفدّ رفيع المستوى من محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة القاضي محمد عمر مقنصه – مدير عام المكتب الفني لمحكمة التمييز والقاضي وليد محي الدين كناكرية والقاضي علي المصري – مدير عام المعهد القضائي ، والقاضي علي درويش المسيمي – أمين عام مجلس القضاء ، وذلك للاطلاع على تجربه مجلس الدولة المصري باعتباره جهة قضائية مستقلة تتولى رقابة المشروعية وتحقيق العدالة الإدارية في ضوء اتجاه المملكة لاستلهام هذه التجربة في تطوير النظام القضائي الأردني ، وقد أشاد  المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية ، كما نوه  إلى دور مجلس الدولة المصري في تعزيز دولة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.


وقد أعرب أعضاء الوفد الزائر عن السعادة بحفاوه الاستقبال والتعاون واستعرض الوفد أقسام عمل المجلس وخاصة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومكتبه المجلس والمحاكم وتم تزويد أعضاء الوفد بالأحكام الحديثة لمجلس الدولة والقوانين والنظم والإجراءات التي يطبقها.

IMG-20230510-WA0121
IMG-20230510-WA0121
IMG-20230510-WA0120
IMG-20230510-WA0120

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

ترشيحاتنا

وطني وصعيدي جدع.. الآلاف يشاركون في جنازة الكاتب محمود بكري بـ قنا|شاهد

سلطنة عمان تدين التصيعد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ