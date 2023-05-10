رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا رفيع المستوى من محكمة التمييز الأردنية

استقبل الأستاذ المستشارعادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، وفدّ رفيع المستوى من محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة القاضي محمد عمر مقنصه – مدير عام المكتب الفني لمحكمة التمييز والقاضي وليد محي الدين كناكرية والقاضي علي المصري – مدير عام المعهد القضائي ، والقاضي علي درويش المسيمي – أمين عام مجلس القضاء ، وذلك للاطلاع على تجربه مجلس الدولة المصري باعتباره جهة قضائية مستقلة تتولى رقابة المشروعية وتحقيق العدالة الإدارية في ضوء اتجاه المملكة لاستلهام هذه التجربة في تطوير النظام القضائي الأردني ، وقد أشاد المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية ، كما نوه إلى دور مجلس الدولة المصري في تعزيز دولة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.



وقد أعرب أعضاء الوفد الزائر عن السعادة بحفاوه الاستقبال والتعاون واستعرض الوفد أقسام عمل المجلس وخاصة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومكتبه المجلس والمحاكم وتم تزويد أعضاء الوفد بالأحكام الحديثة لمجلس الدولة والقوانين والنظم والإجراءات التي يطبقها.

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