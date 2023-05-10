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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تعلن الفائزين بالملتقى القمي وسفراء ذوي الهمم على مستوي الجمهورية

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء التكريم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاربعاء ختام فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم الذي تنظمه جامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر اللقاء الختامي د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ود. وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء لجنة التحكيم للمرحلتين النهائية والأولي وعدد من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالملتقى.

وأكد د ياسر حتاته أن الهدف من عقد الملتقي العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات  ، وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي وتحمل الضغوط وتنظيم الوقت.

وقدم  الشكر لجميع الوفود المشاركة من جامعات مصر المختلفة، التي بلغت 16 عشر جامعة حكومية وأهلية مثلهم 32 طالب و32 طالبة مؤكدًا أن جميع المشاركين فائزين، ومشيرا إلى حرص جامعة الفيوم علي استضافة الملتقي كل عام.

من جانبه أكد د محمد فاروق الخبيري أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية؛ حيث تكسب الطلاب تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

وأشاد  بتنظيم الملتقى الثاني سفراء النوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم،  موضحا أن اختيار سفير ونائب للنوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم لكل قطاع من قطاعات الجمهورية، يهدف للعمل على تبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم بجامعات مصر المختلفة.

ووجه الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم الملتقى.

من جانبه أشاد د طايع عبد اللطيف بالتنظيم المميز للملتقى من كافة الجوانب، والشفافية التي تمتع بها أعضاء لجنة التحكيم من داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا أن الجامعة تضم عددًا من القيادات الرائدة داخل الجامعة.

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

فيما قدم د. حسن السبكي مشرف وفد جامعة السادات في كلمته ممثلا عن الوفود المشاركة الشكر لإدارة جامعة الفيوم على تنظيمها المميز للملتقى وحسن الاستقبال والضيافة والتعاون وتيسير كافة العقبات أمام جميع المشاركين  ، 

واعلنت اللجنة المنظمة نتائج الملتقي وجاءت كالتالي: المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي عبد الرحمن محمد سيد جامعة الفيوم، والمركز الثاني الطالب كريم حسام طلعت جامعة الإسكندرية، والمركز الثالث محمد مصطفى أحمد.

وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت الطالبة أزهار أحمد عبد العال المركز الأول، والطالبة سلمي محمد محمد جامعة المنوفية المركز الثاني، وفازت الطالبة ريناد أحمد عبيد جامعة الأقصر بالمركز الثالث.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة المنوفية في المركز الأول، والفيوم في المركز الثاني، والاسنكدرية الثالث.

وفي مسابقة سفراء النوايا الحسنة فازت جامعة بنها بجائزة سفير ونائب سفير قطاع القاهرة الكبرى، وفازت جامعة الزقازيق بجائزة سفير ونائب سفير وسط وجنوب الدلتا، وفازت جامعة سوهاج بجائزة سفير ونائب سفير قطاع وسط وجنوب الصعيد، وفازت جامعة كفر الشيخ بجائزة سفير ونائب سفير قطاع شمال الدلتا والساحل، وفازت جامعة الفيوم بجائزة سفير ونائب سفير شمال الصعيد، وفازت جامعة قناة السويس بجائزة سفير ونائب سفير قطاع السويس والقناة.

وشهد حفل الختام حفل فني قدمه كورال جامعة الفيوم، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية والشعرية قدمها الطلاب من ذوي الهمم.

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