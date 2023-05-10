رأيت النبي في المنام.. تعليق جديد من خالد الفايد بعد اعتزال الغناء

كتب الفنان المعتزل خالد الفايد، تعليقا جديدا من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك" بعد إعلان قرار الاعتزال.

وكتب خالد الفايد: "النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وأنا بحبكم

رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة.. كان بجانبي أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقة بن نوفل".

اعتزال خالد الفايد:

نشر المطرب خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اعتزاله الغناء تماما.

وقال خالد الفايد: “اللهم اجعل توبتى وعملى خالصاً لوجهك الكريم، وباعتذر مش هرد على أى حد يدلنى على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، مضيفا أرجوكم محدش يقوللى غنى تانى كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أى سراب من ده كله”.

وكان خالد الفايد أحد نجوم برنامج ذا فويس كيدز وحقق نجاحا كبيرا وكان آخر أعماله الغنائية “أنا حد جديد” وأشاد بها الفنان أحمد سعد.

وجمع أحمد سعد وخالد الفايد أغنية بعنوان عليكى عيون والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على يوتيوب.