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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم : استكمال شبكات الصرف الصحي بـ16 قرية في أطسا ويوسف الصديق

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب اثتاء اللقاء

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و بحضور المهندس محمد عطية استشارى الشركة القابضة ، المهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة ، المهندس محمود ناصر ، دكتور محمد على استشارى المقاول لمناقشة أعمال اﻻستلام اﻻبتدائى لشبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أكد النجار على ارتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم وذلك في ضوء تنفيذ  مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) مشيرا إلى ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال الفحص والمعاينة تمهيدا للاستلام الابتدائي لشبكات الصرف الصحى وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتحقيق استفادة حقيقة للمواطنين من مشروعات الصرف الصحى المنفذة .

تناول الاجتماع  أيضا مناقشة كافة الإجراءات  التنفيذية الخاصة بأعمال الإستلام  الابتدائي من مقاول الأعمال واستيفاء جميع المستندات اللازمة لذلك ، والتنسيق مع دار الهندسة الاستشاري العام لمشروعات حياة كريمة لاستلام المشروع ومن ثم البدء فى توقيع الشبكات المنفذة على قاعدة البيانات بالشركة حتى يتسنى متابعة أعمال التشغيل والصيانة .

نسبة التنفيذ بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق  تجاوزت  الـ ٩٥% حيث تم الإنتهاء من شبكات الصرف الصحى بعدد ١٦ قرية من أصل ١٧ قرية بالمركزين ، وتبلغ الاطوال الكلية للشبكات بالمشروع ٧٢ كم بمركز اطسا و٣٥ كم بمركز يوسف الصديق .

 

 

 

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم الصرف الصحى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة

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