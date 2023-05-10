مياه الفيوم : استكمال شبكات الصرف الصحي بـ16 قرية في أطسا ويوسف الصديق

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و بحضور المهندس محمد عطية استشارى الشركة القابضة ، المهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة ، المهندس محمود ناصر ، دكتور محمد على استشارى المقاول لمناقشة أعمال اﻻستلام اﻻبتدائى لشبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أكد النجار على ارتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) مشيرا إلى ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال الفحص والمعاينة تمهيدا للاستلام الابتدائي لشبكات الصرف الصحى وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتحقيق استفادة حقيقة للمواطنين من مشروعات الصرف الصحى المنفذة .

تناول الاجتماع أيضا مناقشة كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بأعمال الإستلام الابتدائي من مقاول الأعمال واستيفاء جميع المستندات اللازمة لذلك ، والتنسيق مع دار الهندسة الاستشاري العام لمشروعات حياة كريمة لاستلام المشروع ومن ثم البدء فى توقيع الشبكات المنفذة على قاعدة البيانات بالشركة حتى يتسنى متابعة أعمال التشغيل والصيانة .

نسبة التنفيذ بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق تجاوزت الـ ٩٥% حيث تم الإنتهاء من شبكات الصرف الصحى بعدد ١٦ قرية من أصل ١٧ قرية بالمركزين ، وتبلغ الاطوال الكلية للشبكات بالمشروع ٧٢ كم بمركز اطسا و٣٥ كم بمركز يوسف الصديق .

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