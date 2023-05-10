لاعب من الطراز العالمي.. أسطورة ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

تغنى نيل ميلور، نجم ليفربول السابق، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، مع فريق الريدز، في مباراة برينتفورد الماضية.

وقال ميلور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: " صلاح لا يصدق وهو موجود بين الأساطير. إنه أمر لا يصدق ولكن حان الوقت للاستمتاع بمشاهدة لاعب من الطراز العالمي في محمد صلاح وأحد لاعبي الهجوم الرائعين على الإطلاق".

محمد صلاح مع ليفربول



وأضاف: " اعتقدت أنه كان رائعًا تمامًا ضد برينتفورد؛ ليس فقط هدفه ولكن لعبته الشاملة. لقد كان يمثل تهديدا مستمرا، وبدا قويا وخلق فرصا لزملائه في الفريق".

يُذكر أن محمد صلاح وصل للهدف رقم 30 له هذا الموسم مع فريق ليفربول، بتسجيله هدف الفوز أمام برينتفورد.