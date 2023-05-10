بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

عادت الفنانة وفاء مكي لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد ظهور قضيتها القديمة مرة أخرى على الساحة حيث يتردد الحديث فيها من آونة لأخرى بعدما قالت الاعلامية ميار الببلاوي ان وفاء مكي بريئة مما نسب اليها ثم عادت لتنفي ذلك.

تحقيقات النيابة العامة التي جرت قبل 22 عاما كشفت ما ارتكبته الفنانة وفاء مكي بمعاونة والدتها وطليقها وفنان آخر.

تعذيب خادمتين

وتضمن أمر الإحالة الذي قدمت به النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة أنه فى الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ۲۰۰۱ قامت المتهمتان وفاء مكى ووالدتها بهتك عرض الخادمة مروة فكرى عبد الحميد بالقوة، وحال كون المجنى عليها لم تبلغ ستة عشر عاما دون الدفاع عن نفسها، كما احتجزتا الخادمة في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل مسكنهما وقامتا بتعذيبها بدنيا بأن أمسكت بها والدة الممثلة وشلت مقاومتها، وقامت وفاء مكي بكيها وضربها بعصا، كما حاولت نزع أظافر يديها بأداة "كماشة"، فأحدثت بها إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما قامت وفاء مكي عمدا بإحداث إصابات بشقيقة الخادمة عبد الحميد، أعجزتها عن العمل لمدة عشرين يوما باستخدام أداة حادة، وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدة الممثلة ووالدتها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة، وذلك باصطحابهما للمجنى عليها مروة فكرى وهي في حالة إعياء شديد إثر إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي في سيارة وفاء مكي وألقيا بها في الطريق العام.

وضع مخل وهتك عرض

وجاء بأدلة الشهود التي أعدتها نيابة شبين الكوم الكلية، أن المجنى عليها مروة فکری 15 سنة والمقيمة بأبنهس مركز قويسنا وشقيقتها هنادى فكرى كانتا تعملان لدى وفاء مكى بالأجر.

وشاهدت الثانية الممثلة في وضع مخل فقامت بإخبار زوجها بما شاهدته، وعلى إثر ذلك قامت الممثلة بالتعدى عليها بكيها بسلاح أبيض بعد تسخينه على النار ونزع أظافرها وهتك عرضها، وقام الممثل أحمد البرعي وطليق وفاء مكى بالاتفاق مع الأخير على التخلص من الخادمة، وهي في حالة إعياء شديد.

تشوه بالأظافر

وأكدت التحريات السرية التي قام بها العقيد عطية السعيد شحاتة بإدارة البحث الجنائي ما أقرته الخادمة وشقيقتها، كما أقر المتهمان الثالث والرابع باصطحاب الخادمة بناء على طلب وفاء مكى إلى محل إقامتها، حيث تركاها بالطريق العام بمكان غير مطروق وبتوقيع الكشف الطبى على الخادمة وشقيقتها، وجد بهما أثر التئام في أطوار التكوين المختلفة وحروق نارية وأثر لدمامل متعددة وخراريج منتشرة بعموم فروة الرأس وتشوه في شكل أظافر اليدين وأن هذه الإصابات حدثت على النحو الوارد بأقوال الخادمة وشقيقتها.

وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام آنذاك الوقت، على إحالة الممثلة وفاء مكى سليمان ووالدتها ليلى عبد القادر، والممثل أحمد محمد برعي، وطليق الممثلة السيد أنور أبو الفتوح الى محكمة جنايات شبين الكوم، في واقعة تعذيبهم للخادمة مروة فكرى وشقيقتها هنادى وقد أحيل المتهمون الأولى والثالث والرابع محبوسين على ذمة القضية.

السجن 10 سنوات

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة وفاء مكي بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي، وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، كما ألزمتهم المحكمة بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد لهتك عرضهما.

وقدمت طعن على الحكم الصادر ضدها وقضت محكمة الجنايات بتخفيف الحكم الصادر ضد الممثلة وفاء مكي بمعاقبتها بالسجن من 10 الى 3 سنوات، بعد إدانتها بتعذيب خادمتيها وهتك عرض إحداهما.

وأيدت المحكمة الحكم السابق الصادر بمعاقبة باقى المتهمين في القضية بالحبس لمدة عام لكل من والدتها ليلى الفار والممثل أحمد البرعي وابن خالتها أحمد الفار ومطلقها أيمن الغزالي.

هتك عرض مش تعذيب بس

من جانبه كشف عصام البنا محامي هنادي ومروة المجني عليهما في قضية وفاء مكي، خلال تصريحات اعلامية عن عدم صحة كافة الإدعاءات التي أدلت بها ميار الببلاوي وهند عاكف ووفاء مكي خلال الأيام الماضية.

وأكد البنا أنه وبحكم معايشته لكافة تفاصيل القضية قبل اكثر من ٢٠ عامًا، ليس لديه أدنى شك في تورط وفاء مكي في تعذيب الفتاتين مروة وهنادي، وهو ما أثبتته المحكمة وأصدرت حكمها بناءًا على القرائن التي توفرت لديها وتؤكد إدانة وفاء.

وفجر محامي المجني عليهما في القضية مفاجأة مفادها أن وفاء - بحسب ما أقرته المحكمة - لم تتورط في تعذيب الفتاتين فقط، وإنما أيضًا حوكمت بتهمة هتك عرضهما، وهو ما تسبب في الحكم عليها بالسجن.