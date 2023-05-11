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تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

صدى البلد

تصدّر مغنى المهرجانات حسن شاكوش محركات البحث بجوجل بعد اشتعال الأزمة بينه وبين زوجته ريم طارق، حيث حررت الأخيرة محضرًا ضد زوجها شاكوش تتهمة فيه بطردها من منزل الزوجية واستيلائه على منقولات الزوجية وإيصال أمانة حرره لها بقيمة مؤخر الصداق .

التحقيق مع حسن شاكوش

واستدعت نيابة أكتوبر أول، حسن شاكوش للمثول أمام النيابة والاستماع لأقواله في محضر السرقة الذي يتهم فيه ريم بسرقة مبلغ نص مليون جنيه، وتعهد محامي شاكوش بحضوره أمام النيابة.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إنه لم يصدر حتى الآن قرار باستدعاء ريم أمام جهات التحقيق المختصة، وأنه تم تقديم طلب لاستخراج وثيقة الزواج الأصلية والمتواجدة بمحكمة الأسرة التابع لها المأذون بدائرة قصر النيل.

تصريحات محامي حسن شاكوش

وأكد محمد أبو العلا محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، أن موكله حسن شاكوش حضر اليوم أمام النيابة، ونفى جميع الاتهامات الموجهة له من قبل زوجته السابقة ريم طارق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

حسن شاكوش ريم زوجة حسن شاكوش محامي حسن شاكوش

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