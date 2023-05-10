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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مساعد وزيرة الهجرة: استمرار الجهود لعودة كافة المصريين من السودان

السفير عمرو عباس
السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات

شارك السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لاستعراض جهود الدولة المصرية تجاه الجالية المصرية في السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية، وخطط وزارة الهجرة للتعامل مع الأزمة المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاجتماع كل من السادة النواب: الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة، الدكتورة رشا سعيد أمين سر اللجنة، النائب محمد صادق الوليلي، النائب أشرف ابو الفضل والنائب عبد الحميد بدوي.

من جانبه، حرص السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، على التأكيد على أهمية استقرار السودان والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأناً داخلياً، مع ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

واستعرض مساعد وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث نجحت الدولة المصرية في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري، كما ضاعفت الدولة المصرية أعداد العاملين بالجوازات ووزارة النقل بميناءي أرقين وقسطل لاستيعاب الأعداد من الوافدين على مدار الساعة، وحرصت على توفير عشرات الحافلات لنقل القادمين مجاناً إلى القاهرة ليتسنى لهم العودة إلى منازلهم.

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة الصحة أيضًا أقامت عيادات متنقلة في المنافذ وعملت على توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر، وفي سياق متصل، تم دعم محافظة أسوان بأربعة قطارات لنقل القادمين وتوفير 50 أتوبيس للقادمين من قسطل وأرقين، بجانب وصول سفينة أبو سمبل التي تقل ما يزيد على 500 مواطن بينهم أجانب إلى ميناء سفاجا وسط استقبال من كافة جهات الدولة.

وأكد السفير عمرو عباس أن وزارة الهجرة في متابعة مستمرة ودقيقة لعمليات إجلاء المصريين من السودان عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين وتتواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات الوزارة.

وحول سؤال أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع حول وضع الطلبة المصريين الدارسين بالسودان والعائدين نتيجة الأزمة هناك، قال مساعد وزيرة الهجرة، إن وزارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة على عملية تحويل الطلاب الدارسين في السودان الى الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث تقوم السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق المستمر مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدورها نقلت سيادتها كل الظروف والتداعيات التي مر بها الطلبة المصريون بالسودان حيث كانت ولا تزال في تواصل مباشر معهم وأسرهم.

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