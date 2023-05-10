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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني حول انتهاكات قوات الدعم السريع

السودان..علم
السودان..علم

قال الجيش السوداني، اليوم، إن المليشيا المتمردة تمارس بعض الانتهاكات في أجزاء من مناطق العاصمة وتتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي، والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني خلال بيان نشر على الموقع الرسمي، أن القوات السودانية نفذت عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو بالمنطقة.

وأضاف: نصبت مجموعة من قوات الجيش كمينا ناجحا للمليشيا المتمردة جنوب بحري وتمكنت من تدمير (سبع) عربات مسلحة والاستيلاء على (ست).

وأشار إلي أن المليشيا المتمردة مستمرة في إحتجاز إعلاميين بمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون منذ ١٥ أبريل.

وتابع الجيش السوداني، تجدد القوات المسلحة الدعوة  لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الفاشلة والإستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد ، كما نشير لاستعداد القوات المسلحة بتسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام .

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