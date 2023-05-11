أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. المدارس تسلمها للطلاب اليوم

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان يتم تسليمها لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الموجودين على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 ، تم تسليمها إلى مندوبي المدارس منذ أمس الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 تمهيدا لبدأ تسليمها للطلاب من اليوم الخميس

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 ، تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي كل عام من خلال بوابة الثانوي الفني التي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط هنا ، كما يمكن ترقب رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وكانت قد قامت لجان النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإعداد أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها،.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تكليف السادة مسئولي متابعة جاهزية استراحات الدبلومات الفنية 2023 للتأكد من جاهزيتها على مستوى الجمهورية ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 حتى يوم الخميس الموافق 8/6/2023،