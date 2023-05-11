عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. المدارس تسلمها للطلاب اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان يتم تسليمها لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الموجودين على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 ، تم تسليمها إلى مندوبي المدارس منذ أمس الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 تمهيدا لبدأ تسليمها للطلاب من اليوم الخميس

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 ، تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي كل عام من خلال بوابة الثانوي الفني التي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط هنا ، كما يمكن ترقب رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وكانت قد قامت لجان النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإعداد أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها،.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تكليف السادة مسئولي متابعة جاهزية استراحات الدبلومات الفنية 2023  للتأكد من جاهزيتها على مستوى الجمهورية ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة. 


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023  التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 حتى يوم الخميس الموافق 8/6/2023، 

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 أرقام جلوس الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

البانيه رخص 40 جنيها|أسعار الدواجن الآن بعد دخول 4.5 مليون طن أعلاف

ترشيحاتنا

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

وزيرة الخزانة الأمريكية: عدم سداد الديون يشكل خطرا على قيادة واشنطن للاقتصاد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو الاثنين|تفاصيل زيادة25%

بعد واقعة ضحية إزالة الدهون.. تفاصيل عقوبة هتك العرض وانتحال صفة طبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ