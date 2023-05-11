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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدقيق والأرز والفول.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار عدد من السلع

صدى البلد

صرح حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، بغرفة الإسكندرية التجارية ، أن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية ، مما نتج عنه انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق، ، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب على السلع الاستراتيجية.


و قال رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، أن من أهم السلع التي تراجعت أسعارها في السوق المصرية ( الدقيق والفول والزيت والأرز) ، بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب خاصة وأن المواطنين تعرضوا لزيادة الإنفاق خلال الفترة الماضية في شهر رمضان و التي يزيد في الإنفاق أضعاف مضاعفة عن الايام العادية ، و ما تبعه من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يستلزم أيضا إنفاقا أكثر ، و تلاه مباشرة امتحانات آخر العام و التي تستنزف ميزانية الأسرة المصرية ، وهي كلها عوامل أدت لتراجع الطلب على الكثير من السلع و وفرتها بشكل كبير مما تسبب في انخفاض أسعارها .

 
وأوضح المنوفي ، أن سعر طن الدقيق تراجع ليسجل 14400 جنيه ، بسبب ارتفاع المعروض المحلي من المنتج بعد حصاد القمح ، مشيراً الي أنه وفقا للأسعار الاسترشادية لبورصة السلع، سجلت أسعار الدقيق تراجعا بنحو 500 جنيه للطن بنسبة تتراوح بين 24 و 27%، مع بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري ، حيث انخفض سعر طن الدقيق استخراج 24%، بنحو 500 جنيه، ليسجل نحو 14500 جنيه، كما تراجع سعر طن الدقيق 27%، إلى 14800 جنيه.

فيما تراجع سعر الأرز الي 27500 جنيه للطن ، حيث انخفضت أسعار الأرز المعبأ فيي الأسواق المصرية بنسبة 1.43% بقيمة 38 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى مستوى 26.14 جنيه في الأسواق. كما انخفضت أسعار الفول المعبأ بنحو 0.91% ليصل سعر الكيلو إلى 36.12 جنيه، كذلك سجل زيت العباد تراجعا بنحو 2.12% أو 1.35 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 62.4 جنيه.


و اكد المنوفي، علي توافر جميع السلع بكميات كبيرة بالأسواق ولا يوجد نقص في أي سلعة ، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة الأسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المعلنة و عدم قيام أي تاجر بحجب السلع للتلاعب في أسعارها أو تعطيش السوق .

الاحتفال بعيد الفطر الأسواق المصرية السلع الغذائي السلع الاستراتيجية السوق المحلي

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