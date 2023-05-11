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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"طايل" تكشف أسرارا جديدة مع والدة عروس طنطا المقتولة على يد زوجها

والدة ايه العروس
والدة ايه العروس المقتولة بعد 48 ساعة من زفافها

مازالت المفاجات تتوالي فى واقعة مقتل عروس طنطا بعد أن كشفت والدتها عن تفاصيل جديدة حدثت قبل ساعات من وقوع الجريمة البشعة التي أصبحت حديث أهالي طنطا بعد قتل أية على يد زوجها لمطالبتة إقامة علاقة تخالف شرع الله حسبما ذكرت الأم خلال حديثها مع الإعلامية " نهال طايل ".

 

وأشارت والدة العروس خلال لقائها بالإعلامية "نهال طايل" ببرنامج " تفاصيل" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"  إلى انها جاءت لاطمئنان على بنمتها العروس فى اليوم التالي من الزفاف للإطمئنان عليها بمنزل الزوجية بمدينة طنطا ودار حديث بيننا أكدت لى أن زوجها محمد طلب منها إقامة العلاقة الزوجية بطريقة تخالف شرع الله، وأوضحت لها أن عليها  التحلي بالصبر خصوصا مع بداية الزواج وفى اليوم التالي ذهبت للأطمئنان عليها.

عروس طنط المقتولة على يد عريسها بعد 48 ساعة من الدخلة

وأستكملت حديثها، إنه بعد علمنا بخبر مقتلها وحضرت الشرطة والطب الشرعي وعلمنا أن زوجها وراء الجريمة وذلك بعد التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن التى أكدت أن زوجها وراء أرتكاب الجريمة البشعة، حيث تمكنوا من القبض علي المتهم بعد ساعات من إرتكابه الحادث وأكدت الأم المكلومة والدموع تنهمر من عينيها قائلة إن الطب الشرعي أثبت أن أية قتلت وهي بكر " متسبوش حق أية".

 

 

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