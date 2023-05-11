أعدم الفريق.. فرج عامر يهاجم حكم مباراة الزمالك وبروكسي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أخطاء حكم مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “اعدام فريق، الحكم وليد عبد الرازق اعدم فريق بروكسي بعدم اعطاءه ضربتي جزاء واضحتين وضوح الشمس، وعقوبة ذلك يجب ان تكون شطب الحكم وليس ايقافه”.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة إيقاف لجنة الحكام في اتحاد الكرة للحكم وليد عبد الرازق، حكم مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال:" يأتي إيقاف وليد عبد الرازق بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الزمالك وبروكسي".

ونجح الزمالك في تخطي عقبة بروكسيل بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة للغاية على المستوى التحكيمي.