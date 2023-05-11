احذر الوقوع بالفخ!.. حيل في واتساب تعرضك لسرقة أموالك وحساباتك البنكية

خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت التحذيرات من سرقة حسابات المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، حيث كانت التحذيرات من التطبيق نفسه وأيضا من خبراء في الأمن السيبراني، حيث انهال الهاكرز على مستخدمي التطبيق بحيل جديدة استطاعوا من خلالها سرقة مبالغ مالية كبيرة.

وأصدر واتساب WhatsApp تحذيرا من أنه إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك الخاص ، فقد يكون الأمر خطيرًا للغاية، حيث أنه لا يمكنهم فقط التجسس على رسائلك؛ ولكن يمكنهم أيضًا خداع أصدقائك وعائلتك.

كما نصح واتساب بعدم مشاركة رمز التسجيل أو رقم التعريف الشخصي للتحقق بخطوتين مع أي شخص آخر، حتى إذا طلب ذلك أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة ذلك ، فلا يجب مشاركته، حيث سيؤدي القيام بذلك إلى السماح لهم بالاستيلاء على حسابك في ثوانٍ.

وتباينت الطرق والحيل الجديدة التي قام بها الهاكرز لسرقة أعداد كبيرة من مستخدمي التطبيق عالميا، وأيضا سرقة مبالغ مالية كبيرة منهم، ولكن كانت أشهر هذه الحيل وأكثرها استخداما طريقتان جديدتان استهدفتا الإيقاع بالضحايا بكل سهولة، وهما :

تلقي مكالمات صوتية ومرئية من أرقام دولية

وحذر واتساب من عدم الرد على أي مكالمات من أرقام أجنبية لا يعرفونها، أو عدم إعطاء أي بيانات مهمة للمتكلم على الأقل، حيث يحاول المحتالون الحصول على معلومات سرية يمكنهم استخدامها لسرقة الأموال من حساب المستخدم.

كما أنه من الضروري بالنسبة للمستخدم ملاحظة أنه لمجرد تلقيك مكالمة من رقم دولي ، فهذا لا يعني بالضرورة أن مصدر المكالمة من ذلك البلد، وإنما قد يكون داخل الدولة التي تعيش بها ولكن المتصل يستخدم رقما دوليا.

النقر على الروابط من مصادر غير معروفة

وشدد واتساب إلى أنه "إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من خطوتين أو رمز التسجيل ولكنك لم تطلب ذلك ، فلا تنقر على الرابط، فقد يحاول شخص ما الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب ."

وأوضح واتساب : "كن على علم بمن لديه حق الوصول الفعلي إلى هاتفك"، مضيفا "إذا كان لدى شخص ما إمكانية الوصول الفعلي إلى هاتفك ، فيمكنه استخدام حساب واتساب الخاص بك دون إذنك."