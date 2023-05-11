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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة

صدى البلد

   دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة، وضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير العمليات العسكرية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/ حث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور، وجدد التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.


وأدان الأمين العام - في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق - الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور". 
ووفقاً لـ "فرحان حق" فإن المعابر الحدودية مع غزة مغلقة، وأن هذا الإغلاق حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود. 
وأكد "حق" أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على اتصال بجميع الأطراف ويسعى لضمان عدم تصعيد النزاع الحالي، شدد نائب المتحدث على أن أي شكل من أشكال التصعيد العسكري لن يصب في صالح الشعب الإسرائيلي أو الشعب الفلسطيني.
 

إسرائيل غزة الأمم المتحدة

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