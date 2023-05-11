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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كهربة 218 كيلو متر من إشارات السكة الحديد .. برج أسيوط يدخل الخدمة

إشارات اسيوط
إشارات اسيوط

أعلن وزير النقل الفريق مهندس  كامل الوزير دخول برج أسيوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لآخر برج بالمشروع "برج المنيا". 

وأوضح أن برج أسيوط بمحافظة اسيوط يعد أكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط – القوصية – منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط وابراج (الفشن – ببا) بمحافظة بنى سويف، لافتا الى أن برج إشارات اسيوط بمحافظة اسيوط والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي و مزلقان واحد يعمل أتوماتيكيا و47 موتور تحويلة و87 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد و منفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250كم. 

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف الوزير أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / اسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم .

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