مستشار رئيس جنوب السودان: الدول المجاورة تريد التوصل إلى حل لهذه الأزمة

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إنه منذ بداية الأزمة في السودان يتواصل الرئيس عبد الفتاح البرهان والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سيلفاكير، وتم الاتصال بينهم وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.

وأضاف توت قلواك، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات».

وتابع: «لكن ما زال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون في حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية».