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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط الجناة.. صور

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها.

وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالى "مجهول المصدر"، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقتان من ذات العيار، وعداد مياه "مجهول المصدر"، وزرادية ومفــك، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته. 

وأقر بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشــاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وباستدعــاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وبحوزة اثنين منهم دراجة نارية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم 3 وقائع سرقة. 

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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