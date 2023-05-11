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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض فى مشاجرة بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص وإستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل تبلغ لمركز شرطة منية النصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "القائم بالنشر" ، مقيم بدائرة المركز) مصاباً بجرح نافذ بالجسم (إدعاء تعدى من أخرين).

وبسؤاله إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بذات المركز) بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة "خنجر" وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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