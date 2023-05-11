سقوط عصابة سرقت مبلغا ماليا من داخل سيارة بعين شمس

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ثلاثة أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بعين شمس ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من أحد الأشخاص قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام سيارة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع،كسر الزجاج" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .