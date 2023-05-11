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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني قضى على 70% من ميليشيا الدعم السريع

صدى البلد

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع مستقرة في أغلب ولايات السودان، وعادت الحياة إلى طبيعتها في أنحاء كثيرة بفتح المراكز التجارية وممارسة المواطنين لنشاطاتهم الحياتية في عدد من الولايات بالقرب من وسط الخرطوم.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن سماء العاصمة الخرطوم تشهد تحليقا مكثفا من طائرات الجيش السوداني، الذي يقوم بعمليات تمشيط واسعة خلال الساعات الماضية بمدينة الخرطوم بحري التي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف "إبراهيم" في رسالة على الهواء اليوم الخميس، أن مدينة أم درمان وقعت بها بعض المواجهات لكنها أقل حدة من اشتباكات العاصمة.

وكشف أن كل الأنظار تتمركز نحو منطقة قلب العاصمة الخرطوم التي تحولت إلى مركز عمليات وتشهد من حين لآخر اضطرابات وانفجارات وتصاعد أدخنة وسماع إطلاق للنار، في ظل استمرار عناصر الدعم السريع ارتكاب جرائم سلب ونهب للمراكز التجارية والبنوك في أنحاء متفرقة من العاصمة.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن التقديرات تشير إلى أن القوات المسلحة السودانية نجحت في التخلص من أكثر من 70% من الدعم السريع ما بين استسلام وانضمام إلى صفوف الجيش، أو التصفية للعناصر المتمردة، ويتبقى عدد من العناصر التي تسللت للهروب والاختباء في بعض أحياء العاصمة، بعد تدمير الجيش للارتكازات التي كانوا يتواجدون بها.

ونوه بأن القوات المسلحة السودانية عكفت منذ بدء المواجهات على إضعاف قدرات الدعم السريع بضرب المراكز الاستراتيجية التي تتمركز فيها وتجفيف منابع الدعم بالسيطرة على المواقع التي بها المؤن والذخيرة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

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