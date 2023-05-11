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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات لأكثر من 70 حالة إنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لأكثر من (70) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أهالي وأبناء المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل " .

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والقوي العاملة .

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وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية علي حرصه علي تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية للاستماع الي شكاوي المواطنين ، مشيراً أننا مستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع الفئات الأولي بالرعاية لتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر استحقاقاً وذوى الحالات المرضية وتلبية مطالبهم وتقديم خدمات متميزة لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، ووجه وكيل وزارة الصحة بتحويل (21) حالة مريضة يعانوا من ظروف صحية صعبة إلى مستشفيات الجامعة ، الرمد ، المخ والأعصاب بشبين الكوم ، مستشفى  سرس الليان لتوقيع الكشوفات الطبية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة ، ومنهم 3 حالات تعاني الأولي من مرض جلدي مزمن وداء الفيل ، والثانية تعاني بالآلام بالمعدة ، والثالثة تعاني بأورام بالثدي ، وحالة أخري تعاني من انسداد بشرايين القدم ، وكذا حالة تعاني من وجود مياه بيضاء على العين ، كما تم تحويل عدد من الحالات المرضية إلى مستشفى التأمين الصحي للاتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة .


فيما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ ( 8 ) حالات إنسانية بمراكز شبين الكوم وأشمون وتلا ومنوف ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال ( 6 ) حالات يلتمسوا إضافة المواليد على البطاقة التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة ، كما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ ( 9 ) حالات مستحقة  ، وخلال اللقاء ، أمر المحافظ ببحث إمكانية توفير تروسيكل لشاب من ناحية شنوفه يبلغ من العمر 35 عاماً متزوج ويعول 2 من الأبناء ويعاني من التهاب الحبل الشوكي لتوفير مصدر رزق ثابت يعينه على متطلبات الحياة المعيشية ، كما كلف المحافظ هاتفياً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ببحث إمكانية توفير كشك لشاب يعاني والده بفشل كلوي مزمن .


ومن أبرز الحالات الإنسانية ، مواطنة من مركز أشمون تبلغ من العمر 35 عاماً متزوجة وتعول 3 أبناء من ذوي الهمم ، وأرملة تبلغ من العمر 37 عاماً تعول 2 من الأبناء أحدهما يعاني بتأخر في النمو ، ومسن من ناحية جنزور متزوج ويعاني بمرض فشل كلوي مزمن ، ومواطن من مركز شبين الكوم يبلغ من العمر 49 عام يعاني بمرض الصدفية المزمنة ، ومسن من مدينة سرس الليان متزوج ويعول 2 من الأبناء ويعاني ببتر بالقدم اليسرى ، ومواطنة من ناحية مليج مركز شبين الكوم متزوجة وتعول 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومواطنة من ناحية أشمون تبلغ من العمر 30 عاماً متزوجة وتعول طفلين أحدهما مريض بعيوب خلقية ، وأرملة مسنة من ناحية تلا تعول طفل من ذوي الهمم ، ومواطن من ناحية طنبدى بمركز شبين الكوم متزوج ويعول طفلين مرضا بأنيميا البحر المتوسط ، وشاب من الحي القبلي أعزب ويعاني بإعاقة ذهنية .

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
المنوفية تكافل وكرامة توفير حياة كريمة صرف معاش تكافل وكرامة كراسي متحركة

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