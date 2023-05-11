نيكولاس: المنافسة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية صعبة

قال ميك نيكولاس، المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بنادي ريد ستار الإيفواري، إن فريقه يتطلع إلى المنافسة بقوة خلال بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي وتستمر حتى 19 مايو الجاري.

وأضاف نيكولاس: «خضنا مباراة صعبة أمام فريق جي إس كي، وحققنا فوزًا مهمًّا سوف يصنع الفارق في مشوارنا في البطولة».

وأشار إلى أن التنظيم جيد جدًّا، ومستوى المنافسة رائع للغاية، كما أن مستوى الفرق نفسها فنيًّا مع تتابع المباريات سوف يكون أفضل كثيرًا، وهو أمر معتاد في الأدوار الأولى من البطولات القارية.

وشدد المدير الفني على أن الفريق يضم عناصر مميزة، وسوف يسعى نحو تقديم مستويات أقوى من أجل تحقيق أفضل ما يمكن خلال البطولة.

وفاز فريق رد ستار على منافسه جي إس كي أمس بنتيجة ٣٣-٣٠ في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.