الاحصاء: 12.9% زيادة في إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد السيدة / فلورنس نايتنجيل وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث ،كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات .

ومن أهم المؤشرات الاحصائية ما يلى:

- بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021 مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.9٪.

- بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021 مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.6٪.

- بلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4 %.

- بلغ إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% .

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق .