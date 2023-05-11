مرصد الأزهر يستقبل عددًا من طلاب جامعة الفيوم ضمن التعاون مع «الشباب»

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم، الخميس، عددًا من طلاب جامعة الفيوم، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب"؛ بهدف توعية طلبة الجامعات وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحاضر لشباب الجامعة، الصحفي أحمد الديب، والدكتور حمادة شعبان، المشرف بمرصد الأزهر، حول مخاطر التكنولوجيا وكيفية استغلالها من قبل المتطرفين لبث سمومهم الفكرية في عقول الشباب واليافعين بهدف هدم الأوطان وزرع الفتن والفرقة بين أفرادها.

يشار إلى أن مرصد الأزهر نظم عدة فعاليات ومبادرات موجهة للشباب وطلاب المدارس منذ تأسيسه في عام 2015م، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، مثل حملة "طرق الأبواب"، ومبادرة "اسمع واتكلم" التي انطلقت أولى فعالياتها في عام 2018م، ولا تزال تواصل نشاطها في الجامعات والمعاهد المصرية.

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