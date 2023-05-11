أحمد حسن: بيراميدز يجهز صفقات من العيار الثقيل في الموسم المقبل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تجهيزات نادي بيراميدز لصفقات جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: “خاااااص.. مصدر داخل بيراميدز: النادي مستمر بشكل طبيعي في الموسم المقبل ولن يتم بيعه أو تصفية نجومه بل يجهز صفقات من العيار الثقيل”.

تعقد محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الخميس، جلسة استماع بقضية نادى بيراميدز ضد قرار الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بشأن أحقية النادي الأهلي بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا 2022-2023.

كان اتحاد الكرة المصري اختار النادي الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية.