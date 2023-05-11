صور إباحية مزيفة .. إعلان محرم إنجه انسحابه من انتخابات الرئاسة التركية

أعلن المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوطن التركي ، محرم إنجه ،اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال إنجه إنه اتخذ هذا القرار لصالح تركيا، كما انتقد إينجه الشرطة ومكاتب النيابة التركية ، مبرراً أنه تعرض للهجوم وإفتراء بصور مزيفة، بحسب موقع "سي إن إن ترك" التركي.

وصرح إنجه ، حول الصور الإباحية التي انتشرت عنه ما هي إلا صور مزيفة، هدفها التشهير به وبسمعته وقال أنها مأخوذة من موقع إباحي إسرائيلي، وقاموا بتديعلها وتركيب وجهه عليها.

وأضاف إنجه إنه تم تنظيم حملة افتراء ضده ، وأن أعضاء "FETO" كانوا وراء المؤامرة وأن الدولة لا تستطيع حماية سمعتها.

ولذلك قرر إنجه الانسحاب من ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وتحجج بحالته الصحية.