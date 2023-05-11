عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المونوريل وصل .. اللحظات الأولى لوصول عربات التشغيل .. تعرف على الخطوط والمحطات

صدى البلد

على غرار الدول الأوروبية قطعت مصر شوطا كبيرا في إنجاز مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، والذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

يمتد المونوريل من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق منها الطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- و طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – ليربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع، كما يربط الخط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.

وتسلمت وزارة النقل أعدادًا جديدة من عربات المونوريل التى وصلت مصر مؤخرًا، ضمن خطة الدولة لضغط الفتره الزمنية للتشغيل، حيث سيتم تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى. 

و يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم، ويشمل عدد 13 محطة، ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"، كما يعمل المشروع على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كذلك يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق لكتوبر الجديدة، حيث يبلغ طوله 43 كيلو بـ12 محطة، وتم إضافة محطة بشتيل، ويبدأ من حدائق أكتوبر مرورا بالمنطقة الصناعية ثم محطة منطقة المولات ثم محطة الحصرى تعتبر المحطة الكثيفة من حيث الحركة المرورية وكثافة المواطنين بجانب وجود جامعات مستشفيات ثم محطة نقابة المهندسين ثم محطة جامعة النيل ثم محطة هايبر 1 لخدمة أهالى الشيخ زايد ثم محطة الصحراوى حتى يصل إلى وادى النيل ومحطة بشتيل".

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر، منتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

ويرجع استخدام هذه الفكرة إلى الاقتباس بالغرب خاصة في محطات المونوريل ومترو الأنفاق في كندا وألمانيا وأوروبا، لتعظيم العوائد المادية للمشروعات بدلًا من رفع أسعار التذاكر.

الجدير بالذكر أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.

ويمتد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على عدد 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

قوته 6.1 علي ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

مقرر لجنة الصناعة : الإنتاجية إسهامها قوي جدا في الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ