المونوريل وصل .. اللحظات الأولى لوصول عربات التشغيل .. تعرف على الخطوط والمحطات

على غرار الدول الأوروبية قطعت مصر شوطا كبيرا في إنجاز مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، والذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

يمتد المونوريل من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق منها الطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- و طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – ليربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع، كما يربط الخط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.

وتسلمت وزارة النقل أعدادًا جديدة من عربات المونوريل التى وصلت مصر مؤخرًا، ضمن خطة الدولة لضغط الفتره الزمنية للتشغيل، حيث سيتم تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى.

و يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم، ويشمل عدد 13 محطة، ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"، كما يعمل المشروع على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كذلك يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق لكتوبر الجديدة، حيث يبلغ طوله 43 كيلو بـ12 محطة، وتم إضافة محطة بشتيل، ويبدأ من حدائق أكتوبر مرورا بالمنطقة الصناعية ثم محطة منطقة المولات ثم محطة الحصرى تعتبر المحطة الكثيفة من حيث الحركة المرورية وكثافة المواطنين بجانب وجود جامعات مستشفيات ثم محطة نقابة المهندسين ثم محطة جامعة النيل ثم محطة هايبر 1 لخدمة أهالى الشيخ زايد ثم محطة الصحراوى حتى يصل إلى وادى النيل ومحطة بشتيل".

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر، منتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

ويرجع استخدام هذه الفكرة إلى الاقتباس بالغرب خاصة في محطات المونوريل ومترو الأنفاق في كندا وألمانيا وأوروبا، لتعظيم العوائد المادية للمشروعات بدلًا من رفع أسعار التذاكر.

الجدير بالذكر أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.

ويمتد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على عدد 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.