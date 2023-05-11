3 أضعاف راتبه في توتنهام |عرض سعودي ضخم للتعاقد مع هوجو لوريس

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تلقى عرضًا من أحد الأندية بالدوري السعودي، للانضمام لصفوفه الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن أحد الأندية السعودية، عرض على لوريس، الحصول على راتب يقارب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يعني 3 أضعاف راتبه مع توتنهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوريس ينتظر تحديد هوية مدرب توتنهام الجديد، قبل اتخاذ قرار متعلق بمستقبله مع النادي اللندني.

وتابعت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، أن لوريس ليس ضد فكرة الانتقال لـ السعودية، خاصة وأن الاهتمام بضمه كبير وحقيقي.

هوجو لوريس هو قائد منتخب فرنسا السابق، حيث قادهم للتتويج ببطولة كأس العالم 2018، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة نهائي مونديال 2022.