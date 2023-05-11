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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخريج الدورة التدريبية الثانية في تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث بزراعة المنوفية

صدى البلد

احتفلت مؤسسة "مصر الخير" وكلية الزراعة بجامعة المنوفية ،اليوم، بتخريج الدفعة الثانية من أعمال الدورة التدريبية، التي أقامتها لتدريب الشباب على تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، و الأستاذ الدكتور أيمن عيسي ، عميد كلية الزراعية جامعة  المنوفية.


وقال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الهدف من الدورة التدريبية الثانية التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جامعة المنوفية وشركة طنطا موتورز وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يتمثل في العمل على تمكين الشباب المصري لإيجاد فرص عمل مناسبة في المجال الزراعي تمكنه من المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة ومواكبة التكنولوجيا الزراعية الحديثة .
وأضاف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة تستهدف تنفيذ 10 دورات تدريبية لتخريج 1200 شاب وفتاة لإلحاقهم بسوق العمل وأوضح أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التدريب والتشغيل، نظراً لأنها تركز على بناء قدرات الشباب فى مجالات فنية مختلفة بما يتيح لهم فرص عمل متنوعة داخل مصر و خارجها، ويرفع من مستويات المهارة المهنية فى سوق العمل المحلى بما يعود بالنفع على خطط التنمية القومية .

وأشار إلى أن الشباب سعداء للغاية بتوفير هذه الدورات التدريبية لهم ، كونها تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة في هذا المجال ، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة لتوفير فرص عمل لهم في إطار الدورات التدريبية التي يحصلون عليها.

 

ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور أيمن عيسى ، عميد كلية الزراعية جامعة المنوفية ، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" بما لها من جهود ملموسة في العمل على النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال تدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل.

 

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية أن  هذه الدورة التدريبية هى الدورة الثانية من سلسلة دورات تدريبية تقدم للشباب الباحثين عن عمل فى مجال الزراعة ، وتشمل مناحى متعددة من أنظمة الزراعة والميكنة الحديثة ، وأنظمة الرى المتقدم ، بالإضافة إلى دورات تدريبية عملية فى مجال صيانة الجرارات الحديثة والميكنة الزراعية.

 

وأشار إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية هامة جداً خاصة في ظل توجه الدولة نحو الاستثمار والتوسع الزراعي وتطبيق أنظمة الري الحديثة.


فيما أكد المهندس أحمد فراج، مدير المشروع على أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بهذه الدورات التدريبية التى توفرها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع جامعة المنوفية ،نظرا لتوافر فرص عمل جيدة فى مجالات الزراعة بسوق العمل المصرى والعربي ، وذلك مع قيام الدولة بالعمل على توسيع الرقعة الزراعية من خلال عدة مشروعات قومية ، كل هذه المشروعات تحتاج إلى الآلاف من الأيدى العاملة الماهرة والمدربة .

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