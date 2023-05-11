صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم، إن صفارات الإنذار تدوي في أنحاء تل أبيب والرملة بعد هجوم صاروخي ثقيل من قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل، أن التقييمات الأمنية تؤكد أن وابلا من الصواريخ سيتم إطلاقه من غزة.

وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده.

وأضاف جيش الاحتلال أن أبو دقة كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل خلال اليوم الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أطلق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل.