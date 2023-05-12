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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أعمدة الإنارة المتهالكة كابوس يلاحق سكان منطقة البياضية بقنا

صدى البلد

ناشد المواطن ياسر فتحى عبد الرزاق، المقيم في شارع المقريزى التابع لحى مصر الجديدة - في محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ”  التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطب صناعي للحد من سير السيارات بسرعة جنونية، ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.

 

ويقول في رسالته: "نعانى نحن سكان شارع المقريزى بحى مصر الجديدة أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات أو مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين خاصة بعد التوسعات التى حدثت فيه، وأشار سكان الحى إلى أن هناك يوميا حادث بعضها تنتهى ببعض الإصابات والبعض الآخر تؤدى للوفاة، حيث أن شارع المقريزى هو أحد الشوارع الرئيسية فى حى مصر الجديدة وهو موازى لشارع الخليفة المأمون".

 

وأضاف: “نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء".

 

وناشد سكان شارع المقريزى، قائلين: "بعد التوسعات التى شهدها الشارع هو يحتاج إلى مطبات صناعية حتى نجبر سائقى السيارات من تهدئة السرعة حتى يعبر المارة بآمان، خاصة أن شارع المقريزى يوجد به عدد من المدارس بمختلف الأعمار".

 

وناشد سكان مصر الجديدة المسئولين ضرورة التدخل لعمل عدد من المطبات الرئيسية حفاظا على أرواح المارة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إنشاء مطب صناعى حي مصر الجديدة سير السيارات بسرعة جنونية للحد من الحوادث

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