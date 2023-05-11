عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الأهلي يلبي دعوة السفير المصري بتونس على العشاء.. صور

صدى البلد

لبى وفد الأهلي دعوة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على العشاء، مساء اليوم بمنزله، وذلك على هامش وجود بعثة الفريق الأول للكرة في تونس، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها مساء غد الجمعة.

وضم وفد الأهلي كلا من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في تونس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري.

وتبادل رئيس بعثة الأهلي  والسفير المصري الدروع والأعلام على هامش الزيارة.

ووجه الدماطي الشكر للسفير المصري إيهاب فهمي، على الجهد الكبير الذي بذله مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مطار قرطاج بتونس، وحرصه على تذليل أي صعاب في طريق البعثة.

وكان السفير المصري حرص على حضور مران الفريق الأول أمس في تونس، كما حضر اليوم المران الختامي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الثامنة مساء غد بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

IMG-20230511-WA0009-645d4c5fd15d9
IMG-20230511-WA0009-645d4c5fd15d9
IMG-20230511-WA0010-645d4c5fba6b0
IMG-20230511-WA0010-645d4c5fba6b0
وفد الأهلي السفير إيهاب فهمي سفير مصر فى تونس الفريق الأول للكرة في تونس الترجي المهندس خالد مرتجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

خالد لطيف: مجلس الزمالك متسمك باستمرار مرتضى منصور

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ