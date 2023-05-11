رئيس مياه البحيرة يتابع رفع تراكمات الأمطار من الشوارع والميادين

تلقى المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالشركة، حول متابعة حالة الطقس بمختلف فروع الشركة.



وأشار التقرير، إلى تعرض محافظة البحيرة لأمطار غزيرة ومتوسطة عَلِى معظم مراكز ومدن المحافظه وعلي الفور أصدر تعليماته لقطاع الصرف الصحي وإدارات شبكات الصرف الصحي بالتواجد داخل شوارع المحافظة بسيارات الشفط وكسح المياه بمعدات و رجال الشركة بجميع فروع الشركة للقيام برفع مياه الأمطار منذ عصر اليوم الخميس، والعمل متواصل بالشوارع والميادين إلي الآن.



وشهدت محافظة البحيرة من عصر اليوم أمطارا متوسطة علي بعض مراكز ومدن المحافظة وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم علي مدار اليوم ومتابعة لحظة بلحظة من المهندس رئيس الشركة.



وحرص نشأت على المرور علي الروافع والمحطات وعلي أماكن انتشار وتمركزات فرق الأزمات والطوارئ بسيارات ومعدات الشركة فى جميع أنحاء المحافظة، خاصة فى الطرق العامة لتسهيل حركة السير للمارة والمرور وكذلك تواجدهم داخل الشوارع والأحياء السكنية بواسطة سيارات الشفط ومعدات الشركة.

وطالب نشأت، كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي تشهدها المحافظه المفاجأه، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساءالفروع والشبكات ميدانيا ومتابعة الموقف لحظه بلحظه ، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار.

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