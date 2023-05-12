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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تتألق في ظهور رومانسي برفقة زوجها.. شاهد

درة برفقه زوجها
درة برفقه زوجها

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت درة عبر خاصية “الاستوري”، في صورة رومانسية برفقه زوجها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وأصدرت إدارة مهرجان ياسمين الحمامات بتونس بيانا صحفيا للرد على كافة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن انسحاب الفنانة درة من المهرجان أثناء تكريمها.

وجاء البيان كالتالي : ببالغ الدهشة والاستغراب تابع المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول استياء الفنانة التونسية درة زروق ومغادرتها حفل افتتاح المهرجان بعد تكريمها نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

ويحيط المهرجان علما كل وسائل الاعلام التونسية، العربية والأجنبية بأنه يعتز بتكريم الممثلة درة زروق بجائزة الـ”دياسبورا” والتي تمنح للمتميزين في أعمالهم الفنية خارج الوطن. ويعتبر أن الممثلة درة زورق من الأسماء المميزة في تجربتها الفنية كما وكيفا بمشاركتها في أعمال لكبار الكتاب والمخرجين المصريين والعرب.

ولم تتمكن الفنانة درة زروق من حضور عرض فيلم “باب الفلة” للمخرج مصلح كريم المبرمج ضمن فعالية تكريمها بسبب ارتباطاتها المهنية وقد كان المهرجان على علم بذلك ويوجه لها كل الشكر على حضورها سهرة الافتتاح رغم التزاماتها خارج تونس خلال فترة انعقاد المهرجان.

 

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