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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

218 مليون جنيه مشتريات العرب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.9%، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 346.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 218 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8.4%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.552 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.195 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

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