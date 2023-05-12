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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.5 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة منذ بداية العام

صدى البلد

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.552 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.195 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 346.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 218 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8.4%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المؤشر الرئيسى المتوسطة المستثمرين الأجانب

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